СКА закрыл комментарии в Telegram после поражения в матче с «Трактором»

Петербургский клуб потерпел третье поражение в сезоне Петербургский СКА решил закрыть комментарии на своей официальной странице в телеграм-канале после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (0:3).
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