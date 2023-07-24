«Хлипкость корпуса, низкая эргономика клавиатуры, нагрев», — пока у российских планшетов и ноутбуков есть недостатки, но они постепенно начнут догонять лидеров рынка

Управляющий директор по IT и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак в интервью ТАСС затронул различные темы, в частности, он заявил, что отечественные программные продукты и компьютерная техника обеспечат российский информационный суверенитет.
Управляющий директор по IT и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак в интервью ТАСС затронул различные темы, в частности, он заявил, что отечественные программные продукты и компьютерная техника обеспечат российский информационный суверенитет.
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