Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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В США признали, что уступают российским СМИ в странах Глобального Юга

В США признали, что уступают российским СМИ в странах Глобального Юга

  Соединенным Штатам трудно бороться за внимание в странах Глобального Юга, поскольку там больше смотрят российские СМИ, говорится в публикации американской лоббистской организации и некоммерческого аналитического центра Фонд защиты демократии (FDD).

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