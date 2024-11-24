Мэддисон о 4:0 с «Сити» в день рождения: «Запомню это.Такие результаты бывают редко, особенно когда приезжаешь к чемпионам, к команде Гвардиолы – нужно наслаждаться этим»

Вчера «Тоттенхэм» обыграл «Сити» (4:0) в 12-м туре АПЛ. Полузащитник отметился в матче дублем. «С возрастом перестает нравиться, когда напоминают про ваш день рождения, потому что это напоминание о том, что вы немного повзрослели.