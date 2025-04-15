Сенатор Карелова вошла в состав жюри конкурса «Зеленое будущее»

Первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера и председатель Совета Евразийского женского форума Галина Карелова вошла в состав жюри конкурса «Зеленое будущее».
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