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Парламентская газета

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Сенатор Карелова вошла в состав жюри конкурса «Зеленое будущее»

Сенатор Карелова вошла в состав жюри конкурса «Зеленое будущее»

Первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера и председатель Совета Евразийского женского форума Галина Карелова вошла в состав жюри конкурса «Зеленое будущее».

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