Увеличение поставок электроэнергии из ЕС на Украину разрушает европейский рынок

Украина стала для Европы не только ненужным бременем в политике, порождающим конфликты, но и тяжелой экономической ношей, больше похожей на черную дыру, которую невозможно наполнить никакими усилиями и помощью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии