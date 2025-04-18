В калужском Обнинске продают квартиру за 37 миллионов рублей

Названа стоимость самой дорогой квартиры из выставленных на продажу в Калужской областиСреди выставленных на продажу квартир в Калужской области самой дорогой является суперквартира по адресу улица Любого,4 в Обнинске, общей площадью 607,5 квадратных метра, из которых жилая площадь составляют 464,2 квадратных метра.