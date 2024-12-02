Взыскание долгов без суда в России могут отменить

Фото:mk.ru Важные новости России за неделю сообщают о том, что Центробанк России и Министерство юстиции готовят изменения в законодательство, которые могут существенно изменить процесс взыскания долгов с граждан.
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