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Фальшивые платежки и липовый ремонт: способы обмана собственников жилья

Фальшивые платежки и липовый ремонт: способы обмана собственников жилья

Чтобы не попасться на уловки мошенников, необходимо соблюдать главное правило — всегда проверять информацию и не доверять тем, кто приходит без вызова Мошенничество в сфере услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) — распространенное явление.

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