Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

112 подписчиков

Александра Трусова побывала на Великой Китайской стене

В эти дни Трусова находится на гастролях с шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Серебряный призер Игр-2022 также проведет мастер-классы в Пекине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх