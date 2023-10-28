Власти Израиля прижали к стенке беглых российских звезд

Многие российские звезды заняли позицию Израиля после обострения ситуации в Секторе Газа. Они желали израильской армии больших успехов, поддерживали ее во всех действиях, а также обещали помочь тем, кто пострадал в ходе столкновения.
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