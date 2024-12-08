Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Живите долго, если сможете: Путин творчески поздравил НАТО с Новым годом

Живите долго, если сможете: Путин творчески поздравил НАТО с Новым годом

  Как и ожидалось, предновогодний сезон на Западе наполнился улыбками, запахом хвои, звоном колокольчиков и дикой истерикой по поводу новости о скором размещении волшебной ракеты "Орешник" в Белоруссии, о чем договорились президенты РФ и РБ по результатам Высшего госсовета Союзного государства в Минске.

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