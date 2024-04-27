Терпение закончилось даже у Путина. Россия начинает серьезную борьбу с нелегальными мигрантами

Александр Симаков Не путайте патент на работу и гражданство. Патент на работу могут получать достигшие 18 лет лица без гражданства и иностранные граждане, которые прибыли в Россию в безвизовом порядке с целью осуществления трудовой деятельности. Знание русского языка при это не обязательно.

Александр Симаков Хрен его знает, Ваня, русский он или нет. Судя по фамилии финн или эстонец. Но вот мне везде украинские флаги мерещатся, У этого Муллонена вроде тоже на мониторе что-то жовто-блакитное. 😀