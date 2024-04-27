Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Терпение закончилось даже у Путина. Россия начинает серьезную борьбу с нелегальными мигрантами

Терпение закончилось даже у Путина. Россия начинает серьезную борьбу с нелегальными мигрантами

В России снова встал острый вопрос миграционной политики, поэтому эксперты не исключают, что процесс использования иностранцев из ближнего зарубежья на трудовом рынке может быть кардинально пересмотрен на самом высоком уровне.

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Комментарии
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Александр Симаков
Не путайте  патент на работу и гражданство. Патент на работу могут  получать достигшие 18 лет лица без гражданства и иностранные граждане, которые прибыли в Россию в безвизовом порядке с целью осуществления трудовой деятельности. Знание русского языка при это не обязательно.
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3 час.
Александр Симаков
Хрен его знает, Ваня, русский он или нет. Судя по фамилии финн или эстонец. Но вот мне везде украинские флаги мерещатся, У этого Муллонена вроде тоже на мониторе что-то жовто-блакитное. 😀
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3 час.
Людмила Фирстова
Михаил Пантюхин, сколько ошибок, полное отсутствие знания законов РФ, не позорьте свои седины, удалите комментарий!
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3 час.

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