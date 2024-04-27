В России снова встал острый вопрос миграционной политики, поэтому эксперты не исключают, что процесс использования иностранцев из ближнего зарубежья на трудовом рынке может быть кардинально пересмотрен на самом высоком уровне.
Терпение закончилось даже у Путина. Россия начинает серьезную борьбу с нелегальными мигрантами
Комментарии
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Александр Симаков
Не путайте патент на работу и гражданство. Патент на работу могут получать достигшие 18 лет лица без гражданства и иностранные граждане, которые прибыли в Россию в безвизовом порядке с целью осуществления трудовой деятельности. Знание русского языка при это не обязательно.
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3 час.
Александр Симаков
Хрен его знает, Ваня, русский он или нет. Судя по фамилии финн или эстонец. Но вот мне везде украинские флаги мерещатся, У этого Муллонена вроде тоже на мониторе что-то жовто-блакитное. 😀
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3 час.
Людмила Фирстова
Михаил Пантюхин, сколько ошибок, полное отсутствие знания законов РФ, не позорьте свои седины, удалите комментарий!
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3 час.
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