Будь в форме, смотри «Простоквашино», смотри «Карусель», участвуй и побеждай!

Придумай, в каком виде спорта неунывающие герои «Простоквашино» могли бы стать чемпионами! Тренируйся и будь в форме, как твои любимые персонажи! Участвуй в конкурсе и побеждай! Придумай, каким видом спорта занимаются герои «Простоквашино».