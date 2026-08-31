Доля материковых покупателей жилья в Севастополе сократилась с 80% до 10%

В 2026 году интерес к загородной недвижимости Севастополя упал фактически к нулю. Значительно сократилось количество сделок и по квартирам.
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