Отдых в Крыму
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Отдых в Крыму

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Доля материковых покупателей жилья в Севастополе сократилась с 80% до 10%

Доля материковых покупателей жилья в Севастополе сократилась с 80% до 10%

  В 2026 году интерес к загородной недвижимости Севастополя упал фактически к нулю. Значительно сократилось количество сделок и по квартирам.

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