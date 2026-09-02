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Ксения Собчак рассказала о серьезных спорах с матерью из-за воспитания сына

Ксения Собчак рассказала о серьезных спорах с матерью из-за воспитания сына

Ксения Собчак призналась, что спорит с матерью из-за питания сына Журналистка и телеведущая поделилась подробностями непростых семейных взаимоотношений с близким человеком.

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