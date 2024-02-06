Лишайники были прикреплены к внешней стороне Международной космической станции на 18 месяцев. Они пережили вакуум космоса, отсутствие воды, экстремальные температуры, поток радиации и ультрафиолетовых лучей от Солнца и продолжали фотосинтез.
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