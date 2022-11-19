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Минобороны РФ: внедрен новый способ «3D-моделирования имплантатов», позволяющий раненным на Украине военным восстановить утраченные суставы, мышцы и кожу

Минобороны РФ: внедрен новый способ «3D-моделирования имплантатов», позволяющий раненным на Украине военным восстановить утраченные суставы, мышцы и кожу

Министерство обороны России сообщило о беспрецедентном в медицинской практике методе восстановления военнослужащих, потерявших конечности в ходе боевых действий.

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