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Царьград

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НТСК оштрафовали на 300 тысяч за разрытия в Новосибирске

НТСК оштрафовали на 300 тысяч за разрытия в Новосибирске

После окончания работ на тепловых сетях компания не обеспечила своевременное восстановление асфальта и благоустройство прилегающей территории.

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