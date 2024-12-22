Бастрыкин поручил возбудить дело после истязания детей в Адыгее

Ирина Попкова

Почему обязательно должен вмешаться Бастрыкин, чтобы закон по факту преступления стал работать? Или вошло в привычку ждать пинка сверху, а не будет его, так и спустить на тормозах? И зачем нужны в правоохранительных органах неграмотные или не желающие работать "специалисты"? Ну реально какой ситуации не коснись - везде начинают шевелиться только после вмешательства Бастрыкина! А сами на местах что? Ничего не могут, ничего не знают? Разве нельзя сразу с прилетевшим пинком от главы СК расследовать бездействие местных "полиционеров" и принять соответствующие меры? Не пора ли восстанавливать честь и достоинство правоохранительных органов?