Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Бастрыкин поручил возбудить дело после истязания детей в Адыгее

Бастрыкин поручил возбудить дело после истязания детей в Адыгее

Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета России, дал указание о возбуждении уголовного дела после сообщений о постоянном истязании несовершеннолетних в Адыгее.

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Комментарии
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Ирина Попкова
Почему обязательно должен вмешаться Бастрыкин, чтобы закон по факту преступления стал работать? Или вошло в привычку ждать пинка сверху, а не будет его, так и спустить на тормозах? И зачем нужны в правоохранительных органах неграмотные или не желающие работать &quot;специалисты&quot;? Ну реально какой ситуации не коснись - везде начинают шевелиться только после вмешательства Бастрыкина! А сами на местах что? Ничего не могут, ничего не знают? Разве нельзя сразу с прилетевшим пинком от главы СК расследовать бездействие местных &quot;полиционеров&quot; и принять соответствующие меры? Не пора ли восстанавливать честь и достоинство правоохранительных органов?
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22 час.
николай лейчинский
Действительно , любопытно : что делает целое ( неутомимое и принципиальное на ТВ ) стадо краевых ,областных , городских бездельников ?!
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17 час.

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