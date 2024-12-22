Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета России, дал указание о возбуждении уголовного дела после сообщений о постоянном истязании несовершеннолетних в Адыгее.
Бастрыкин поручил возбудить дело после истязания детей в Адыгее
Комментарии
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Ирина Попкова
Почему обязательно должен вмешаться Бастрыкин, чтобы закон по факту преступления стал работать? Или вошло в привычку ждать пинка сверху, а не будет его, так и спустить на тормозах? И зачем нужны в правоохранительных органах неграмотные или не желающие работать "специалисты"? Ну реально какой ситуации не коснись - везде начинают шевелиться только после вмешательства Бастрыкина! А сами на местах что? Ничего не могут, ничего не знают? Разве нельзя сразу с прилетевшим пинком от главы СК расследовать бездействие местных "полиционеров" и принять соответствующие меры? Не пора ли восстанавливать честь и достоинство правоохранительных органов?
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22 час.
николай лейчинский
Действительно , любопытно : что делает целое ( неутомимое и принципиальное на ТВ ) стадо краевых ,областных , городских бездельников ?!
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17 час.
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