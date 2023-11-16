"Оголодавший" без снарядов "Азов"* устроил бунт. В дело вмешался высокопоставленный офицер

По словам военного эксперта, подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, на Красно-Лиманском направлении между радикалами "Азова"* и службой ракетно-артиллерийского вооружения возник серьёзный конфликт на фоне "снарядного голода".