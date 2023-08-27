Зарема о «Спартаке»: «Кто-нибудь будет заниматься Масловым и Мелешиным? Почему они не в аренде до сих пор?»

«Кто-нибудь будет заниматься Масловым и Мелешиным? Почему они не в аренде до сих пор? Это так «Спартак» работает над тем, чтобы готовить игроков для сборной? Если в Спартаке к ним равнодушны, то куда смотрят агенты? Павел Маслов не попадает в заявку «Спартака» три матча подряд, Павел Мелешин сыграл за «Спартак» в первом туре против «Оренбурга» и в матче Фонбет Кубка России против «Пари НН», в котором отметился голом.
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