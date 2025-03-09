Бывший эксперт OpenAI обвинил компанию в искажении истории релиза GPT-2

Эксперт по искусственному интеллекту Майлз Брендедж, ранее занимавшийся разработкой политики в OpenAI, публично обвинил компанию в искажении истории создания модели GPT-2 и недостаточном внимании к вопросам безопасности.
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