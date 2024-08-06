В Барнауле парень на стареньком автомобиле сбил подростка на переходе

Пострадавшего госпитализировали с телесными травмами В Барнауле в понедельник поздно вечером, 5 августа, на проспекте Ленина в районе дома № 1б автомобиль сбил пешехода, сообщает городская Госавтоинспекция.
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