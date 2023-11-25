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Американский тупик

Американский тупик

Администрация Байдена не просто так пытается удержать украинский режим от полного и бесповоротного развала уже в ближайшие месяцы.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Ничего не поняла. Во-первых, продолжать войну на БВ хочет Лондон, клан того же Бориса Джонсона. А Байден был уверен, что с триумфом закончит войну и это будет его предвыборным козырем, перекрывающим неудачи на Украине. Во-вторых, и войну на Украине  тоже хочет  продолжать тот же Борис Джонсон, при том, что Байден готов её свернуть. В-третьих, сам Тайвань это просто повод - это та же пробирка в руках Колина Пауэлла, чтобы начать экспансию на азиатские рынки Китая.  Только это  может спасти &quot;гиганта мысли&quot;))  Война идет за РЫНКИ, за БАБКИ против зеленых фантиков, ничем не обеспеченных.  Что тут непонятного? Зачем США воевать ради войны, множа свои проблемы и  приближая гибель. Они же не идиоты!  А по Ищенко выходит, что полные  идиоты.  Мир стоит на грани Великого Финансового кризиса, краха Бреттон-Вудской системы, а Ищенко рассуждает непонятно о чем. Разочарована.
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11 час.
Natalija Osminina
У США  нет цели нападать на Тайвань, на фиг он ему сдался? - США нужно захватить рынки Китая, а для этого надо развязать очередную прокси-войну  руками своих контрагентов- Филипиин, Малайзии и пр.  островитян, которые будут блокировать доставку китайских грузов морем. А чтобы не помогла Китаю дружественная ему  Мьянма, на днях там опять начались беспорядки, еще и на фоне землетрясения.
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11 час.
Natalija Osminina
Что касается Российского направления (Украинского кризиса),  то теперь уже Китай поменялся с Россией своим местом на скале, обезьяной глядящей на то, как в долине дерутся два тигра.  Россия не будет продвигаться по территории Украины дальше заявленных 4-х территорий, еще и за минусом крупных городов этих областей- Херсона, Запорожья, Краматорска и Славянска.  Она не будет их брать. А зачем они ей?  Чтобы, как пишет Ищенко Россия имела головняк с территориями, которые необходимо обустраивать и  пронацистское население? Так что не будет ни первого варианта, прописанного Ищенко, ни второго.  Киев не способен  истощить Российские ресурсы, потому что Россия наращивает военный потенциал и  имеет хороший рост экономика.  А Вашингтон даже не в состоянии запустить производство оружия. Да и вообще никакого производства. Поэтому и вынужден идти на  Китай. Поэтому оставшееся оружие  ему нужно  для дожимания Китая.  Москва же согласится на &quot;перемирие по заявленному Америкой принципу: каждый владеет тем, что контролирует&quot; только при выполнении главного условия - вывода НАТО с Европы и выделении России зоны влияния равной Варшавскому договору, что, собствнно, и требовал Путин у Байдена с самого начала 17 декабря 2021 года.  И тогда за западной границей Украины уже не будет тех, кто  будет накачивать  Украину оружием и собирать новую армию  против России.  Тем более, что Западную Украину поделят между Польшей, Венгрией и Румынией.  В этом случае &quot;боевые действия прекратятся, но и мира на Украине не будет&quot;.  И это будут тогда только её проблемы. А задача России будет сидеть в позиционных боях по границам до тех пор пока Украина будет проявлять остатки жизнедеятельности. Ищенко забыл написать и о &quot;черной зимае&quot;- ожидаемом разрушении энерго-и инфраструктуры Украины, которое заставит украинцев уйти из крупных городов в Европу. О надвигающемся голоде -  продовольственном кризисе. А главное, о приближающемся крахе Бреттон-Вудской системы и распаде ЕС, Какой же это анализ?
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11 час.

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