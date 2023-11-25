Американский тупик

Ничего не поняла. Во-первых, продолжать войну на БВ хочет Лондон, клан того же Бориса Джонсона. А Байден был уверен, что с триумфом закончит войну и это будет его предвыборным козырем, перекрывающим неудачи на Украине. Во-вторых, и войну на Украине тоже хочет продолжать тот же Борис Джонсон, при том, что Байден готов её свернуть. В-третьих, сам Тайвань это просто повод - это та же пробирка в руках Колина Пауэлла, чтобы начать экспансию на азиатские рынки Китая. Только это может спасти "гиганта мысли")) Война идет за РЫНКИ, за БАБКИ против зеленых фантиков, ничем не обеспеченных. Что тут непонятного? Зачем США воевать ради войны, множа свои проблемы и приближая гибель. Они же не идиоты! А по Ищенко выходит, что полные идиоты. Мир стоит на грани Великого Финансового кризиса, краха Бреттон-Вудской системы, а Ищенко рассуждает непонятно о чем. Разочарована.

Natalija Osminina

Что касается Российского направления (Украинского кризиса), то теперь уже Китай поменялся с Россией своим местом на скале, обезьяной глядящей на то, как в долине дерутся два тигра. Россия не будет продвигаться по территории Украины дальше заявленных 4-х территорий, еще и за минусом крупных городов этих областей- Херсона, Запорожья, Краматорска и Славянска. Она не будет их брать. А зачем они ей? Чтобы, как пишет Ищенко Россия имела головняк с территориями, которые необходимо обустраивать и пронацистское население? Так что не будет ни первого варианта, прописанного Ищенко, ни второго. Киев не способен истощить Российские ресурсы, потому что Россия наращивает военный потенциал и имеет хороший рост экономика. А Вашингтон даже не в состоянии запустить производство оружия. Да и вообще никакого производства. Поэтому и вынужден идти на Китай. Поэтому оставшееся оружие ему нужно для дожимания Китая. Москва же согласится на "перемирие по заявленному Америкой принципу: каждый владеет тем, что контролирует" только при выполнении главного условия - вывода НАТО с Европы и выделении России зоны влияния равной Варшавскому договору, что, собствнно, и требовал Путин у Байдена с самого начала 17 декабря 2021 года. И тогда за западной границей Украины уже не будет тех, кто будет накачивать Украину оружием и собирать новую армию против России. Тем более, что Западную Украину поделят между Польшей, Венгрией и Румынией. В этом случае "боевые действия прекратятся, но и мира на Украине не будет". И это будут тогда только её проблемы. А задача России будет сидеть в позиционных боях по границам до тех пор пока Украина будет проявлять остатки жизнедеятельности. Ищенко забыл написать и о "черной зимае"- ожидаемом разрушении энерго-и инфраструктуры Украины, которое заставит украинцев уйти из крупных городов в Европу. О надвигающемся голоде - продовольственном кризисе. А главное, о приближающемся крахе Бреттон-Вудской системы и распаде ЕС, Какой же это анализ?