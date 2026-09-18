РСА увеличил цены на автозапчасти в новом справочнике на 8,2%

Российский союз автостраховщиков (РСА) объявил о повышении средней стоимости автозапчастей на 8,2% в новом справочнике, вступившем в силу с 19 сентября.
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