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Царьград

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РСА увеличил цены на автозапчасти в новом справочнике на 8,2%

РСА увеличил цены на автозапчасти в новом справочнике на 8,2%

Российский союз автостраховщиков (РСА) объявил о повышении средней стоимости автозапчастей на 8,2% в новом справочнике, вступившем в силу с 19 сентября.

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