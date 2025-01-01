Эпоха Путина: самое важное еще впереди

Эпохе Путина четверть века. Она началась 31 декабря 1999-го, когда накануне новогодней ночи глава государства Борис Ельцин завершил восьмилетнее правление решением, которое хотя бы частично искупило его многочисленные тяжелейшие ошибки и заблуждения: он сделал не просто правильный, но исторический выбор — передал власть Владимиру Путину.
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