Эпоха Путина: самое важное еще впереди

Эпохе Путина четверть века. Она началась 31 декабря 1999-го, когда накануне новогодней ночи глава государства Борис Ельцин завершил восьмилетнее правление решением, которое хотя бы частично искупило его многочисленные тяжелейшие ошибки и заблуждения: он сделал не просто правильный, но исторический выбор — передал власть Владимиру Путину.