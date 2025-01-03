Русская армия начала зачистку промышленной зоны Курахово от ВСУ в ДНР

Русская армия приступила к зачистке промзоны Курахово в ДНР от разрозненных групп ВСУ. Владимир Рогов подтвердил установление триколора над ТЭС, а Минобороны России сообщило о занятии более выгодных позиций в районе.
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