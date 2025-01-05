❗️⚡️Срочно! Курская область! Мобильные взводно-тактические группы ВСУ предпринимают попытки наступательного броска на отрезке "Суджа - Мартыновка - Большое Солдатское".
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❗️⚡️Срочно! Курская область! Мобильные взводно-тактические группы ВСУ предпринимают попытки наступательного броска на отрезке "Суджа - Мартыновка - Большое Солдатское".