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Военное обозрение

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Расходный агент

Расходный агент

ФСБ рапортует о десятках предотвращённых терактов и сотнях задержанных «агентов Киева», но за громкими цифрами скрывается не рост внедрённой агентуры, а дешёвая модель войны в тылу: удалённая вербовка одноразовых исполнителей, которых не жаль потерять.

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