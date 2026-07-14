Расходный агент

ФСБ рапортует о десятках предотвращённых терактов и сотнях задержанных «агентов Киева», но за громкими цифрами скрывается не рост внедрённой агентуры, а дешёвая модель войны в тылу: удалённая вербовка одноразовых исполнителей, которых не жаль потерять.