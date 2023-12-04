Четвёртого декабря в Архангельской области температура воздуха опустится до -17 градусов

Согласно прогнозу Северного УГМС, сегодня утром в регионе ожидается туман, а днём — небольшой снег и изморозьСогласно прогнозу Северного УГМС, сегодня утром в регионе ожидается туман, а днём — небольшой снег и изморозьСиноптики обещают переменный ветер 2-5 метров в секунду.