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Йоханнес Бо: «Мне не жаль Самуэльссона. Нужно выдерживать давление, когда ты бежишь на высшем уровне»

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо прокомментировал неудачу шведа Себастьяна Самуэльссона на четвертом этапе смешанной эстафеты на чемпионате мира-2023 в Оберхофе.

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