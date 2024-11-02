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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Прошла экоакция по уборке Бобруйской крепости.

Прошла экоакция по уборке Бобруйской крепости.

В акции приняли участие представители духовно-просветительского центра Елисаветинского храма и экологического центра ´Божья коровка´, организатор духовно-просветительского проекта ´Гора Сион´ Александр Крючков, команда Бобруйского государственного индустриально-строительного колледжа ´Поколение ЭКО´, волонтеры сообщества ´ЭкоБобры´, а также обществ .

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