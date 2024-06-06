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Иркутск Сегодня

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Роддом, садик и школу откроют в городе Черемхово в Год семьи

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников и председатель парламентского комитета по строительству и дорожному хозяйству Виктор Побойкин посетили город Черемхово в рамках муниципальной недели.

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