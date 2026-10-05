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Курбатов — о выборах в Совет IIHF: «Голосование оказалось не настолько политизированным, но вопросы остаются»

Курбатов — о выборах в Совет IIHF: «Голосование оказалось не настолько политизированным, но вопросы остаются»

Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов заявил «Матч ТВ», что у него нет оснований обвинять кого бы то ни было по итогам выборов в Совет Международной федерации хоккея (IIHF), но результат при этом выглядит странным.

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