Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов заявил «Матч ТВ», что у него нет оснований обвинять кого бы то ни было по итогам выборов в Совет Международной федерации хоккея (IIHF), но результат при этом выглядит странным.