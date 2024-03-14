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Откуда пошло выражение "Не все коту Масленица"?

Откуда пошло выражение "Не все коту Масленица"?

Происхождением известной пословицы мы обязаны языческому празднику "Не все коту Масленица", – говорим мы, когда предупреждаем человека, что все не так легко и просто, как кажется, впереди могут быть трудности.

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