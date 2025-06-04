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Царьград

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Губернатор Балицкий: Идет массированная атака БПЛА на Запорожскую область

Губернатор Балицкий: Идет массированная атака БПЛА на Запорожскую область

ВСУ атакуют Запорожскую область России беспилотниками. Глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что на территории региона зафиксировано не менее пяти взрывов.

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