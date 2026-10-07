Аппарат для рентгена типа С-дуга начали использовать для операций в Егорьевске

В операционном блоке Егорьевской больницы внедрили новую рентгеновскую систему типа «С-дуга». Как сообщили в медучреждении, аппарат позволяет визуализировать инструменты и анатомические структуры в режиме реального времени, что дает возможность проводить часть вмешательств через минимальные проколы, исключая масштабные разрезы.
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