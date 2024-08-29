Ещё недавно казалось, что некогда всесильный «полудержавный властелин» Анатолий Чубайс — всё. Получил свободу, Авдотью Смирнову и землю обетованную в обмен на «политическую пенсию».
О заговоре Чубайса… Вот теперь Путину — кранты?
Комментарии
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тн
татьяна неструева
удивительные люди .лезут судить в политику ни чего не понимая и не зная . кого он выдал .мы эти фамилии с 90г знаем . а кому то оказывается он выдал
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1 час.
М
ММ
А может указанные фамилии должны случайно сдохнуть?
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1 час.
G
Galina
BRAVO!!!👍
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38 мин.
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