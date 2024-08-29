Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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О заговоре Чубайса… Вот теперь Путину — кранты?

О заговоре Чубайса… Вот теперь Путину — кранты?

Ещё недавно казалось, что некогда всесильный «полудержавный властелин» Анатолий Чубайс — всё. Получил свободу, Авдотью Смирнову и землю обетованную в обмен на «политическую пенсию».

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Комментарии
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тн
татьяна неструева
удивительные  люди  .лезут  судить в политику  ни чего не понимая  и не зная .  кого  он выдал  .мы эти  фамилии  с  90г  знаем  .  а кому то оказывается  он выдал
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1 час.
М
ММ
А может указанные фамилии должны случайно сдохнуть?
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1 час.
G
Galina
BRAVO!!!👍
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38 мин.

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