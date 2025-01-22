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Царьград

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Перебои с грузами для Украины: слухи о влиянии плана Трампа набирают силу

Перебои с грузами для Украины: слухи о влиянии плана Трампа набирают силу

В странах Балтии замечены перебои с перевалкой военных грузов для Украины. Telegram-канал «Военная хроника» сообщает о слухах, что это связано с увольнениями в Пентагоне и возможным планом Дональда Трампа по пересмотру военной помощи.

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