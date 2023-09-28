Туск: Польша выйдет из ЕС, если в стране не сменится власть

Польша выйдет из Европейского союза, если после ближайших выборов в стране не сменится власть. Уверенность в этом в четверг на своей странице в соцсетях выразил лидер польской оппозиции, эгс-глава Европейкого совета Дональд Туск.
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