Орбан не исключил, что Запад отправит войска на Украину через 2-3 месяца

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не исключил, что страны Запада могут отправить сухопутные войска на Украину в течение следующих 2-3 месяцев, поскольку развитие событий показывает, что изначально невероятные планы позже становятся реальностью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии