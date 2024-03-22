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Орбан не исключил, что Запад отправит войска на Украину через 2-3 месяца

Орбан не исключил, что Запад отправит войска на Украину через 2-3 месяца

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не исключил, что страны Запада могут отправить сухопутные войска на Украину в течение следующих 2-3 месяцев, поскольку развитие событий показывает, что изначально невероятные планы позже становятся реальностью.

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