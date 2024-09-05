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ВОЗ заявила, что мобильные телефоны не вызывают рак мозга

ВОЗ заявила, что мобильные телефоны не вызывают рак мозга

Исследование потенциальных рисков излучения мобильных телефонов, проведенное по заказу Всемирной организации здравоохранения, не выявило никакой связи между использованием устройств и раком мозга, даже у людей, которые проводят целый день, не отрываясь от своих смартфонов.

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