ВОЗ заявила, что мобильные телефоны не вызывают рак мозга

Исследование потенциальных рисков излучения мобильных телефонов, проведенное по заказу Всемирной организации здравоохранения, не выявило никакой связи между использованием устройств и раком мозга, даже у людей, которые проводят целый день, не отрываясь от своих смартфонов.
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