«Дата для такого удара была выбрана неслучайно – День Святой Троицы»: Захарова прокомментировала ракетный удар ВСУ по Севастополю

В результате падения осколков кассетных суббоеприпасов пострадало более 20 мирных жителей, есть погибшие Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ракетный удар ВСУ по Севастополю, который привёл к гибели граждан.
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