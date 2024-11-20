В Британии заявили, что Трамп может дать украинцам ядерное оружие

Британское издание Express утверждает, что Трамп может непублично передать Киеву ядерное оружие, когда станет полноправным хозяином Овального кабинета.
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