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Царьград

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В Британии заявили, что Трамп может дать украинцам ядерное оружие

В Британии заявили, что Трамп может дать украинцам ядерное оружие

Британское издание Express утверждает, что Трамп может непублично передать Киеву ядерное оружие, когда станет полноправным хозяином Овального кабинета.

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