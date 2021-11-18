В Московской области возбуждено уголовное дело по факту предоставления услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате которых погиб мужчина, а также были госпитализированы его супруга и двое детей

Следственными органами ГСУ СК России по Московской области по результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по факту предоставления услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате которых погиб мужчина, а также были госпитализированы его супруга и двое детей (п.
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