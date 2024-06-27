Гагаузия хочет выдавать лицензии на вещание, обходя решения Совета телевидения и радио

Совет телевидения и радио (СТР), а также около 10 НПО в области СМИ назвали недавнюю инициативу властей Гагаузии «попыткой обойти Кодекс телевидения и радио и решения национальных судов», а также попыткой подрыва свободы прессы в регионе.
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