Гагаузия хочет выдавать лицензии на вещание, обходя решения Совета телевидения и радио

Совет телевидения и радио (СТР), а также около 10 НПО в области СМИ назвали недавнюю инициативу властей Гагаузии «попыткой обойти Кодекс телевидения и радио и решения национальных судов», а также попыткой подрыва свободы прессы в регионе.