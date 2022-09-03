The Washington Times: «Власть США превращается в «хрестоматийных фашистов»

Действующая американская администрация демонстрирует «хрестоматийные фашистские тенденции».Президент США Джо Байден и Демократическая партия превращаются в «хрестоматийных фашистов», сообщает Lenta ru со ссылкой на издание The Washington Times.
Действующая американская администрация демонстрирует «хрестоматийные фашистские тенденции».Президент США Джо Байден и Демократическая партия превращаются в «хрестоматийных фашистов», сообщает Lenta ru со ссылкой на издание The Washington Times.
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