Жительница Павловского округа передала курьеру все свои сбережения, поверив звонившим в мессенджере лжесотрудникам правоохранительных органов, которые убедили её «задекларировать» деньги.
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