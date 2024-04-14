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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Носкова о падении в масс-старте: «У меня оказался забит снегом диоптр, я не смогла его продуть. Поэтому пришлось сойти с гонки»

«Я упала, не смогла удержать равновесие. Сегодня действительно сложная трасса, сильная каша. У меня лыжа зацепилась – я ее начала поднимать, она зацепилась за снег, и я просто не смогла вытащить ее из снега, из-за этого я нырнула вперед.

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