Носкова о падении в масс-старте: «У меня оказался забит снегом диоптр, я не смогла его продуть. Поэтому пришлось сойти с гонки»

«Я упала, не смогла удержать равновесие. Сегодня действительно сложная трасса, сильная каша. У меня лыжа зацепилась – я ее начала поднимать, она зацепилась за снег, и я просто не смогла вытащить ее из снега, из-за этого я нырнула вперед.